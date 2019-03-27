В Краснодаре мужчину привлекут к ответственности за создание несанкционированной свалки
Жители хутора имени Ленина сообщили представителям администрации округа о том, что неизвестный мужчина выбросил ветки неподалеку от площадки сбора ТКО. Также они прислали властям фото с номерами автомобиля, на котором приехал нарушитель.
- В настоящее время администрация округа и полиция устанавливают владельца транспортного средства. Мужчину привлекут к административной ответственности, ему выпишут штраф, — сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Павел Абрамчик.
Напомним, что с января текущего года в Краснодаре проходит ликвидация несанкционированных свалок. В настоящее время от мусора уже расчищены 2815 территорий.
Уборкой занимаются бригады АО «Мусороуборочная компания». Региональный оператор задействовал в работе более 30 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU