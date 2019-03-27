В Краснодаре мужчину привлекут к ответственности за создание несанкционированной свалки

СЕГОДНЯ 15:55 2019-03-27T15:55:47+03:00

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Жители хутора имени Ленина сообщили представителям администрации округа о том, что неизвестный мужчина выбросил ветки неподалеку от площадки сбора ТКО. Также они прислали властям фото с номерами автомобиля, на котором приехал нарушитель.

- В настоящее время администрация округа и полиция устанавливают владельца транспортного средства. Мужчину привлекут к административной ответственности, ему выпишут штраф, — сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Павел Абрамчик.

Напомним, что с января текущего года в Краснодаре проходит ликвидация несанкционированных свалок. В настоящее время от мусора уже расчищены 2815 территорий.

Уборкой занимаются бригады АО «Мусороуборочная компания». Региональный оператор задействовал в работе более 30 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU