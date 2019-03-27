В Краснодаре отметили День войск национальной гвардии

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-27T16:15:08+03:00

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С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов ведомства поздравили заместитель главы Кубани Сергей Болдин и вице-мэр Краснодара Виталий Косенко.

– Краснодарское краевое управление Росгвардии - одно из самых крупных и передовых в стране. Вы занимаетесь охраной общественного порядка, борьбой с экстремизмом и терроризмом, оказываете поддержку при проведении силовых операций, охраняете государственные и режимные объекты. Мы работаем с вами в тесном контакте, ведь наша общая и главная задача – комфортный и безопасный город, – отметил Косенко.

Фото пресс-службы администрации Краснодара

На мероприятии лучшим представителям ведомства вручили награды, благодарственные письма и памятные подарки. Также минутой молчания почтили память пяти сотрудников ведомства, погибших во время исполнения служебного долга.

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Напомним, что Росгвардия была создана 5 апреля 2016 года указом Президента РФ на базе внутренних войск МВД. 27 марта считается Днем войск национальной гвардии России, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU