В 2019 году на Кубани планируют открыть 153 школьных центра гуманитарной и цифровой направленности

СЕГОДНЯ 16:41 2019-03-27T16:41:35+03:00

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На Кубани прошло селекторное совещание представителей минобрнауки региона.

На мероприятии заместитель министра образования, науки и молодежной политики края Андрей Цветков отметил, что целью «Современной школы» является обеспечение равными возможностями городские и сельские учреждения.

– На протяжении шести лет мы будем создавать цифровые и гуманитарные образовательные центры, обучать педагогов, внедрять новые проектные подходы в управление образовательной деятельностью, видоизменять образовательные программы, – сообщил Цветков.

В рамках проекта к 1 сентября на Кубани планируют открыть 153 центра гуманитарной и цифровой направленности. В них будут учиться примерно 7 тысяч человек.

– В 2019 году центры создадут лишь в сельской местности, в 2020 - в малых городах, а в 2021 году в 25% школ края внедрят оценку качества образовательной деятельности в соответствии с международными стандартами, – сообщила начальник общего отдела образования Наталья Шипулина.

Также куратор проекта Татьяна Навазова рассказала о мероприятиях по организации единой образовательной федеральной сети школьных центров «Точки роста». В ней будет реализовываться единый подход к общеобразовательным программам, составленным в соответствии с новыми предметными областями «Технология», «Информатика» и «ОБЖ».

В настоящее время преподаватели новых предметных областей проходят курсы повышения квалификации, сообщает администрация Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU