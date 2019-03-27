2019-03-27T17:05:38+03:00
Происшествия

Жителя Северского района осудят за кражу бытовой техники

Сумма ущерба повысила 30 тысяч рублей
Татьяна СМИРНОВА
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Жителя Северского района подозревают в краже бытовой техникиЖителя Северского района подозревают в краже бытовой техникиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В дежурную часть полиции обратилась жительница Московского района. Она сообщила правоохранителям о том, что у неё пропал музыкальный центр, пылесос, плазменный телевизор, ресивер и ноутбук. Сумма ущерба превысила 30 тысяч рублей.

- На указанное место прибыли представители полиции. Они установили, что во время того, как злоумышленник выносил бытовую технику, в доме находились дети заявительницы. Правоохранители опросили очевидцев и установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Северского района. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Похищенную техники правоохранители обнаружили в доме подозреваемого. Ее изъяли и вернули законной владелице.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Его материалы уже передали в суд. Молодому человеку грозит лишение свободы сроком до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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