В Краснодаре в торговом комплексе на улице Стасова произошел пожар

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-27T17:22:15+03:00

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Днем 27 марта в Краснодаре в подвальном помещении торгового комплекса на улице Стасова произошел пожар.

- В дежурную часть городского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании. На указанное место прибыли силы и средства МЧС России. Спасатели установили, что возгорание произошло в подвальном помещении. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В 16:20 спасатели ликвидировали возгорание. По предварительным данным, во время чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

- В настоящее время на месте пожара работают сотрудники МЧС. Представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с экспертом исследовательской пожарной лаборатории устанавливают причины возгорания, - сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU