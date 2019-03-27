2019-03-27T17:40:05+03:00
Происшествия

В Краснодаре уличный музыкант дважды ударил ножом парня

Полицейские задержали злоумышленника
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре уличный музыкант дважды ударил ножом парняВ Краснодаре уличный музыкант дважды ударил ножом парняФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В дежурную часть полицию обратились сотрудники краснодарской больницы. Они сообщили о том, что в медучреждение с ножевыми ранениями доставили 19-летнего жителя Ленинградского района.

По словам потерпевшего, в подземном переходе на улице Российской между ним и уличным музыкантом произошел конфликт. Его причиной стало то, что последний не служил в армии, но при этом исполнял военные песни.

Злоумышленник достал нож и дважды ударил молодого человека в грудь. В дальнейшем мужчина скрылся с места происшествия.

Потерпевший вышел из перехода на остановку общественного транспорта. Прохожий вызвал ему скорую помощь.

Правоохранители провели проверку и установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний житель Краснодара. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Известно, что ранее его судили за угрозу убийством и грабеж.

- В отделе полиции злоумышленник признался в том, что ранил молодого человека, пояснив, что пытался защититься от нападок потерпевшего, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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