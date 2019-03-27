В Краснодаре уличный музыкант дважды ударил ножом парня
В дежурную часть полицию обратились сотрудники краснодарской больницы. Они сообщили о том, что в медучреждение с ножевыми ранениями доставили 19-летнего жителя Ленинградского района.
По словам потерпевшего, в подземном переходе на улице Российской между ним и уличным музыкантом произошел конфликт. Его причиной стало то, что последний не служил в армии, но при этом исполнял военные песни.
Злоумышленник достал нож и дважды ударил молодого человека в грудь. В дальнейшем мужчина скрылся с места происшествия.
Потерпевший вышел из перехода на остановку общественного транспорта. Прохожий вызвал ему скорую помощь.
Правоохранители провели проверку и установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний житель Краснодара. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.
Известно, что ранее его судили за угрозу убийством и грабеж.
- В отделе полиции злоумышленник признался в том, что ранил молодого человека, пояснив, что пытался защититься от нападок потерпевшего, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU