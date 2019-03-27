В Краснодаре мужчина сломал сестре обе руки за отказ приготовить суп

СЕГОДНЯ 17:57 2019-03-27T17:57:32+03:00

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В отдел полиции Прикубанского округа Краснодара обратились сотрудники медицинского учреждения. Они сообщили о том, что в больницу поступила местная жительница с переломами рук. По словам потерпевшей, она получила травмы во время бытового конфликта со своим 58-летним братом.

Сотрудники правоохранительных органов опросили женщину. Жительница Краснодара пояснила, что родственник попросил ее приготовить на ужин суп. Но она отказалась. В дальнейшем мужчина взял металлическую палку и нанес ей несколько ударов по рукам. После этого он ушел из дома.

- Правоохранители задержали злоумышленника спустя несколько дней после инцидента, когда он вернулся на место жительства. По данному факту в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU