На Кубани за два года благоустроили более трехсот дворовых и общественных территорий
На Кубани прошло заседание межведомственной комиссии. На нем власти обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».
Заместитель губернатора Анатолий Вороновский сообщил, что Краснодарский край уже второй год принимает участие в воплощении в жизнь национального проекта. В его рамках за 2017 и 2018 года в крае благоустроили 227 дворовых и 86 общественных территорий. Стоимость проведенных мероприятий превысила 3 млрд рублей.
– В текущем году работа будет продолжена. На реализацию проекта региону выделят свыше 2 млрд рублей. Планируется осуществить благоустройство 43 дворовых и 72 общественных территорий. Сейчас проходит актуализация муниципальных программ. По ее итогам будут внесены изменения в региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в части уточнения целевых показателей, - сообщил Вороновский.
Помимо этого, на совещании власти рассмотрели вопрос участия во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. На нем Кубань представят Ейск, Темрюк и Кореновск. Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, развитию индустрии услуг, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU