2019-03-27T18:23:24+03:00
Общество

На Кубани за два года благоустроили более трехсот дворовых и общественных территорий

Об этом сообщил заместитель губернатора Анатолий Вороновский
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КубаниФото пресс-службы администрации Кубани
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На Кубани прошло заседание межведомственной комиссии. На нем власти обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».

Заместитель губернатора Анатолий Вороновский сообщил, что Краснодарский край уже второй год принимает участие в воплощении в жизнь национального проекта. В его рамках за 2017 и 2018 года в крае благоустроили 227 дворовых и 86 общественных территорий. Стоимость проведенных мероприятий превысила 3 млрд рублей.

– В текущем году работа будет продолжена. На реализацию проекта региону выделят свыше 2 млрд рублей. Планируется осуществить благоустройство 43 дворовых и 72 общественных территорий. Сейчас проходит актуализация муниципальных программ. По ее итогам будут внесены изменения в региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в части уточнения целевых показателей, - сообщил Вороновский.

Помимо этого, на совещании власти рассмотрели вопрос участия во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. На нем Кубань представят Ейск, Темрюк и Кореновск. Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, развитию индустрии услуг, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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