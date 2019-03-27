В Сочи обнаружили новый вид рептилий

СЕГОДНЯ 18:36 2019-03-27T18:36:40+03:00

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О новом виде рептилий сообщил заместитель директора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев.

- Это уже второй вид из этого семейства, который выявили на территории Краснодарского края. Около 20 лет назад мы обнаружили каспийского геккона. Скорее всего этот несвойственный нашему региону вид случайно завезли в Сочи вместе с товарами и материалами из Турции. Среда обитания оказалась для рептилии благоприятной, и пресмыкающееся животное обосновалось в городе-курорте», — отметил Туниев.

Ученые предполагают, что в настоящее время в окружающей среде для млекопитающих складываются благоприятные условия. Согласно данным экспресс-оценки, их количество постепенно увеличивается, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Белореченске спасли новорождённых щенят, которых живодёр пытался утопить в реке.

ИСТОЧНИК KP.RU