В Краснодаре прошел первый съезд Союза казачьей молодежи

СЕГОДНЯ 18:58 2019-03-27T18:58:20+03:00

Об этом сообщает пресс-служба администрации региона

Изменить размер текста: A A

В мероприятии приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев, его заместители, вице-министр просвещения РФ Ирина Потехина, представители духовенства и сферы образования края.

Глава региона напомнил, что движение создали в 2017 году. В настоящее время оно объединяет около 95 тысяч воспитанников кадетских корпусов, школ, казачьих спортивных клубов и студентов.

Представители движения регулярно оказывают помощь ветеранам, детским домам и домам престарелых, ухаживают за памятниками и могилами героев.

– Союз кубанской молодежи позволит вам развивать регион и казачество. Вы должны чувствовать себя одной семьей, следовать принципам своего народа и собственным примером вести за собой людей, – отметил Кондратьев.

Вице-министр просвещения РФ Ирина Потехина подчеркнула, что подобных союзов на территории страны нет.

– Вы можете поделиться совместной работой, хранить традиции и казачью культуру. Нигде в стране больше нет таких дружных казаков, – сообщила замглавы ведомства.

Вице-губернатор, атаман ККВ Николай Долуд отметил, что особое внимание на Кубани уделяют казачьему образованию. В настоящее время в казачьих классах учатся около 82 тысячи школьников, еще тысяча – в кадетских корпусах, сообщает в пресс-служба администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU