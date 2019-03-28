2019-03-28T07:17:04+03:00
Общество

Кубанцы, потерявшие жилье от подтоплений, получают правовую поддержку властей

Министр ГО и ЧС региона Сергей Капустин сообщил, как идет процесс выдачи жилищных сертификатов
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КубаниФото пресс-службы администрации Кубани
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В настоящее время потерявшими жилье признаны 292 семьи. 75 из них просматривают себе новое жилье, а восемь из них уже обратились в министерство за оплатой договоров.

– Также мы оказываем помощь тем, кого не смогли по разным причинам включить в списки. Сейчас 46 семей в судебном порядке признали нуждающимися в соцподдержке, – отметил Капустин.

Он отметил, что решения судов стали приходить с февраля текущего года. Однако при одинаковых обстоятельствах служители Фемиды принимают разные решения.

– Мы корректируем законодательство для того, чтобы оказать поддержку гражданам, чтобы судам было легче принять решение в пользу пострадавших, – сообщил министр.

По данным практики, суды отказывают тем истцам, у которых потерянное жилье было не единственным. Капустин сообщил, что граждане, у которых имеются иные квадратные метры, могут отказаться от господдержки и еще раз подать иск в пользу других членов своей семьи.

Министр сообщил, что глава региона Вениамин Кондратьев поручил властям разработать механизм для освобождения зоны постоянного подтопления. Данная инициатива уже получила поддержку. Сейчас она находится на рассмотрении в кубанском парламенте.

– Мы будем отселять людей из постоянно подтопляемых территорий. Но они должны передавать свое жилье в собственность муниципалитета добровольно, иначе меры господдержки они не получат, – цитирует Капустина администрация Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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