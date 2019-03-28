В Новокубанском районе на территории кондитерского цеха произошел пожар

СЕГОДНЯ 07:35 2019-03-28T07:37:37+03:00

По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал

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27 марта около 20:30 в поселке Глубоком Новокубанского района произошел пожар. Возгорание охватило территорию в 600 квадратных метров.

Согласно данным очевидцев, на предприятии загорелся котел. Некоторые свидетели происшествия утверждают, что слышали взрывы.

Во время возгорания в учреждении работали люди. Персонал успел быстро покинуть объект. По предварительным данным, во время пожара никто не погиб и не пострадал.

На место происшествия прибыли пожарные, газовая служба, а также сотрудники правоохранительных органов. В тушении возгорания задействовали около 50 спасателей и 16 единиц техники. Локализовать огонь удалось лишь после 21:00. В дальнейшем началась проливка цеха. Она длилась несколько часов.

В учреждении продолжают работать специалисты. Они устанавливают причины возникновения пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU