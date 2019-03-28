В Сочи произошла авария с участием бетономешалки и легковушки

СЕГОДНЯ 07:54 2019-03-28T07:56:28+03:00

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27 марта на территории Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие.

Согласно предварительным данным, 50-летний водитель Isuzu объезжал препятствия и выехал на полосу встречного движение. В дальнейшем он врезался в Toyota, которая находилась под управлением 47-летней женщины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пятилетний пассажир легкового автомобиля. Ребенка доставили в местное медицинское учреждение. Также травмы выявили у водителя и пассажирки иномарки. Врачи оказали им первую помощь, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи сотрудник полиции нарушил правила дорожного движения и устроил аварию. В результате пострадали два подростка в возрасте 16 и 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU