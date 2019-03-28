2019-03-28T07:56:28+03:00
Происшествия

В Сочи произошла авария с участием бетономешалки и легковушки

Пострадал пятилетний ребенок
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото ОГИБДД УВД по СочиФото ОГИБДД УВД по Сочи
Изменить размер текста:

27 марта на территории Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие.

Согласно предварительным данным, 50-летний водитель Isuzu объезжал препятствия и выехал на полосу встречного движение. В дальнейшем он врезался в Toyota, которая находилась под управлением 47-летней женщины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пятилетний пассажир легкового автомобиля. Ребенка доставили в местное медицинское учреждение. Также травмы выявили у водителя и пассажирки иномарки. Врачи оказали им первую помощь, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи сотрудник полиции нарушил правила дорожного движения и устроил аварию. В результате пострадали два подростка в возрасте 16 и 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В троллейбусах Новороссийска пройдет выставка современного искусства
На Кубани определят лучших педагогов
В Краснодаре снесли ограждение зеленой зоны на углу улиц Постовой и им. Седина
В Краснодаре на базе ККБ №1 открылся диализный центр
В Новокубанском районе на территории кондитерского цеха произошел пожар
Кубанцы, потерявшие жилье от подтоплений, получают правовую поддержку властей
В Краснодаре прошел первый съезд Союза казачьей молодежи
В Сочи обнаружили новый вид рептилий
На Кубани за два года благоустроили более трехсот дворовых и общественных территорий
В Краснодаре мужчина сломал сестре обе руки за отказ приготовить суп
В Краснодаре уличный музыкант дважды ударил ножом парня
В Краснодаре в торговом комплексе на улице Стасова произошел пожар
Жителя Северского района осудят за кражу бытовой техники
В 2019 году на Кубани планируют открыть 153 школьных центра гуманитарной и цифровой направленности
В Краснодаре отметили День войск национальной гвардии
В Краснодаре мужчину привлекут к ответственности за создание несанкционированной свалки
В Новороссийске двух приезжих подозревают в краже денег с банковской карты
Должность советника мэра Краснодара по городской среде займет Александр Водяник
На Кубани принят закон о развитии канатных дорог и метро
На Кубани двухлетний ребёнок запер маму на балконе
Жительница Геленджика фиктивно зарегистрировала у себя дома иностранцев
Кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае превысил 150 млрд рублей
Иван Игнатьев подписал новый контракт с ФК «Краснодар»
В Краснодаре стартовал чемпионат России по плаванию
В Новороссийске определили самые преступные улицы
В Успенском районе местные жители угнали автомобиль, чтобы покататься
В кубанской школе установили первую биометрическую систему распознавания лиц
«Ростелеком» и «ЛУКОЙЛ» запустили первые умные скважины на месторождениях Пермского края