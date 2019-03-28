В Краснодаре на базе ККБ №1 открылся диализный центр
27 марта прошло открытие отделения диализа на базе Краевой больницы №1.
В новом подразделении имеется 20 современных аппаратов «искусственная почка». Их используют для проведения заместительной почечной терапии пациентам с терминальной почечной недостаточностью, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кубани.
Медицинскую помощь в отделении диализа будут оказывать в рамках обязательного медицинского страхования.
Напомним, что Уро-нефрологический центр НИИ-ККБ№1 является единственным на территории региона специализированным учреждением с наиболее широким спектром диагностических средств. Каждый год в нем проходят лечение свыше тысячи кубанцев. Благодаря эффективной работе уронефрологического центра Краевая клиническая больница №1 входит в число ведущих клиник страны по трансплантации почек. За последние 9 лет сотрудники учреждения провели 407 пересадок.
ИСТОЧНИК KP.RU