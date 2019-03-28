2019-03-28T08:21:50+03:00
Общество

В Краснодаре на базе ККБ №1 открылся диализный центр

Медпомощь в новом отделении будут оказывать в рамках обязательного медицинского страхования
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото: минздрав Краснодарского краяФото: минздрав Краснодарского края
Изменить размер текста:

27 марта прошло открытие отделения диализа на базе Краевой больницы №1.

В новом подразделении имеется 20 современных аппаратов «искусственная почка». Их используют для проведения заместительной почечной терапии пациентам с терминальной почечной недостаточностью, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кубани.

Медицинскую помощь в отделении диализа будут оказывать в рамках обязательного медицинского страхования.

Напомним, что Уро-нефрологический центр НИИ-ККБ№1 является единственным на территории региона специализированным учреждением с наиболее широким спектром диагностических средств. Каждый год в нем проходят лечение свыше тысячи кубанцев. Благодаря эффективной работе уронефрологического центра Краевая клиническая больница №1 входит в число ведущих клиник страны по трансплантации почек. За последние 9 лет сотрудники учреждения провели 407 пересадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В троллейбусах Новороссийска пройдет выставка современного искусства
На Кубани определят лучших педагогов
В Краснодаре снесли ограждение зеленой зоны на углу улиц Постовой и им. Седина
В Сочи произошла авария с участием бетономешалки и легковушки
В Новокубанском районе на территории кондитерского цеха произошел пожар
Кубанцы, потерявшие жилье от подтоплений, получают правовую поддержку властей
В Краснодаре прошел первый съезд Союза казачьей молодежи
В Сочи обнаружили новый вид рептилий
На Кубани за два года благоустроили более трехсот дворовых и общественных территорий
В Краснодаре мужчина сломал сестре обе руки за отказ приготовить суп
В Краснодаре уличный музыкант дважды ударил ножом парня
В Краснодаре в торговом комплексе на улице Стасова произошел пожар
Жителя Северского района осудят за кражу бытовой техники
В 2019 году на Кубани планируют открыть 153 школьных центра гуманитарной и цифровой направленности
В Краснодаре отметили День войск национальной гвардии
В Краснодаре мужчину привлекут к ответственности за создание несанкционированной свалки
В Новороссийске двух приезжих подозревают в краже денег с банковской карты
Должность советника мэра Краснодара по городской среде займет Александр Водяник
На Кубани принят закон о развитии канатных дорог и метро
На Кубани двухлетний ребёнок запер маму на балконе
Жительница Геленджика фиктивно зарегистрировала у себя дома иностранцев
Кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае превысил 150 млрд рублей
Иван Игнатьев подписал новый контракт с ФК «Краснодар»
В Краснодаре стартовал чемпионат России по плаванию
В Новороссийске определили самые преступные улицы
В Успенском районе местные жители угнали автомобиль, чтобы покататься
В кубанской школе установили первую биометрическую систему распознавания лиц
«Ростелеком» и «ЛУКОЙЛ» запустили первые умные скважины на месторождениях Пермского края