В Краснодаре снесли ограждение зеленой зоны на углу улиц Постовой и им. Седина

СЕГОДНЯ 08:42 2019-03-28T08:44:54+03:00

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По поручению главы Краснодара Евгения Первышова, утром 28 марта специалисты завершили снос забора на пересечении улиц им. Седина и Постовой.

Перед началом демонтажа сооружения участок привели в порядок. С территории убрали мусор и сорную растительность, а также провели гидропосев газона.

- Все это является временными мерами для того, чтобы сделать зеленую зону доступной для горожан до начала работ по благоустройству, - сообщает пресс-служба мэрии.

В ближайшее время специалисты создадут проект обновлённого сквера. По предварительным данным, на участке соорудят пешеходные дорожки, проведут озеленение, смонтируют освещение и установят лавочки.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что участок на пересечении улиц им. Седина и Постовой вернули в собственность муниципалитета. Глава города в видеообращении рассказал о планах по восстановлению зеленой зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU