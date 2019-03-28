В Краснодаре снесли ограждение зеленой зоны на углу улиц Постовой и им. Седина
По поручению главы Краснодара Евгения Первышова, утром 28 марта специалисты завершили снос забора на пересечении улиц им. Седина и Постовой.
Перед началом демонтажа сооружения участок привели в порядок. С территории убрали мусор и сорную растительность, а также провели гидропосев газона.
- Все это является временными мерами для того, чтобы сделать зеленую зону доступной для горожан до начала работ по благоустройству, - сообщает пресс-служба мэрии.
В ближайшее время специалисты создадут проект обновлённого сквера. По предварительным данным, на участке соорудят пешеходные дорожки, проведут озеленение, смонтируют освещение и установят лавочки.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что участок на пересечении улиц им. Седина и Постовой вернули в собственность муниципалитета. Глава города в видеообращении рассказал о планах по восстановлению зеленой зоны.
ИСТОЧНИК KP.RU