2019-03-28T08:44:54+03:00
Общество

В Краснодаре снесли ограждение зеленой зоны на углу улиц Постовой и им. Седина

Об этом сообщает мэрия
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации КраснодараФото пресс-службы администрации Краснодара
Изменить размер текста:

По поручению главы Краснодара Евгения Первышова, утром 28 марта специалисты завершили снос забора на пересечении улиц им. Седина и Постовой.

Перед началом демонтажа сооружения участок привели в порядок. С территории убрали мусор и сорную растительность, а также провели гидропосев газона.

- Все это является временными мерами для того, чтобы сделать зеленую зону доступной для горожан до начала работ по благоустройству, - сообщает пресс-служба мэрии.

В ближайшее время специалисты создадут проект обновлённого сквера. По предварительным данным, на участке соорудят пешеходные дорожки, проведут озеленение, смонтируют освещение и установят лавочки.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что участок на пересечении улиц им. Седина и Постовой вернули в собственность муниципалитета. Глава города в видеообращении рассказал о планах по восстановлению зеленой зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В троллейбусах Новороссийска пройдет выставка современного искусства
На Кубани определят лучших педагогов
В Краснодаре на базе ККБ №1 открылся диализный центр
В Сочи произошла авария с участием бетономешалки и легковушки
В Новокубанском районе на территории кондитерского цеха произошел пожар
Кубанцы, потерявшие жилье от подтоплений, получают правовую поддержку властей
В Краснодаре прошел первый съезд Союза казачьей молодежи
В Сочи обнаружили новый вид рептилий
На Кубани за два года благоустроили более трехсот дворовых и общественных территорий
В Краснодаре мужчина сломал сестре обе руки за отказ приготовить суп
В Краснодаре уличный музыкант дважды ударил ножом парня
В Краснодаре в торговом комплексе на улице Стасова произошел пожар
Жителя Северского района осудят за кражу бытовой техники
В 2019 году на Кубани планируют открыть 153 школьных центра гуманитарной и цифровой направленности
В Краснодаре отметили День войск национальной гвардии
В Краснодаре мужчину привлекут к ответственности за создание несанкционированной свалки
В Новороссийске двух приезжих подозревают в краже денег с банковской карты
Должность советника мэра Краснодара по городской среде займет Александр Водяник
На Кубани принят закон о развитии канатных дорог и метро
На Кубани двухлетний ребёнок запер маму на балконе
Жительница Геленджика фиктивно зарегистрировала у себя дома иностранцев
Кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае превысил 150 млрд рублей
Иван Игнатьев подписал новый контракт с ФК «Краснодар»
В Краснодаре стартовал чемпионат России по плаванию
В Новороссийске определили самые преступные улицы
В Успенском районе местные жители угнали автомобиль, чтобы покататься
В кубанской школе установили первую биометрическую систему распознавания лиц
«Ростелеком» и «ЛУКОЙЛ» запустили первые умные скважины на месторождениях Пермского края