2019-03-28T08:58:57+03:00
Общество

На Кубани определят лучших педагогов

Победителям конкурса вручат премию в размере 200 тысяч рублей
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КубаниФото пресс-службы администрации Кубани
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На территории Краснодарского края начался конкурс лучших педагогов.

– В мероприятии могут поучаствовать учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет. Их основным местом работы должны быть региональные школы, лицеи и гимназии, – сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Кубани.

Педагогам, желающим принять участие в конкурсе, необходимо до 12 апреля пройти регистрацию, разместить информацию о достижениях на сайте «Института развития образования» Кубани. В дальнейшем до 19 апреля предоставить документы в специальною комиссию. Заочный этап пройдет в период с 22 по 26 апреля текущего года, а очный – с 13 по 17 мая, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Подробную информацию можно найти на официальном сайте регионального министерства образования и науки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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