2019-03-28T09:18:17+03:00
Общество

В троллейбусах Новороссийска пройдет выставка современного искусства

Ее открытие состоится 31 марта
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Torgachkin.ruФото: Torgachkin.ru
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В Новороссийске в троллейбусах пройдет выставка «Попутный рейс». Данное мероприятие посвящено 50-летию пуска первого маршрута в городе-герое.

На выставке вниманию гостей и жителей Новороссийска представят работы не только местных художников, но и из Анапы, Краснодара, Ростова-на-Дону и Геленджика.

Открытие мероприятия пройдет 31 марта в час дня в районе конечной остановки троллейбусного маршрута № 7 «Дворец творчества». Экспозицию можно будет посетить до 30 апреля.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре откроется выставка "Взгляни на мир другими глазами". Вниманию посетителей мероприятия представят картины пациентов психиатрических учреждений.

Помимо этого, "Комсомолка" сообщала, что в "Сочи Парке" в период с 26 по 28 марта состоится хореографический конкурс. В нем примут участие более 700 человек из разных уголков страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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