2019-03-28T09:58:38+03:00
Общество

В Сочи владельцы трех самостроев отказались ликвидировать лишние этажи

Они будут отстаивать свои права в суде
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации СочиФото пресс-службы администрации Сочи
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В Имеретинской низменности на земельных участках под индивидуальную застройку на незаконных обстоятельствах соорудили 21 многоквартирный дом. В шести из них за время судебных разбирательств застройщики успели реализовать недвижимость.

Покупатели уже зарегистрировали право собственности, а также заселились в квартиры.

Администрация Сочи предложила владельцам многоквартирных домов убрать лишние этажи. Хозяева двух объектов согласились на компромисс, а собственники трех зданий отказались.

- Власти предупредили нарушителей о том, что после судебных разбирательств предложение станет невозможным. В связи с этим решения о сносе исполнят в полном объеме, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре нашли инвестора для трех долгостроев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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