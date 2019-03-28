В лесном массиве Северского района обнаружили тело мужчины

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-28T10:23:52+03:00

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Согласно данным правоохранителей, 8 декабря прошлого года местные жители обнаружили тело мужчины между станицами Северской и Азовской.

Во время осмотра у погибшего выявили повреждения головы, туловища и конечностей. Он получил их в результате воздействия высоких температур. Помимо этого, на теле в области груди обнаружили колото-резаные, от которых мужчина скончался.

На вид погибшему около 30-40 лет. Он был европеоидного расового типа, худощавого телосложения, рост 173-175 см, с темными волосами, размер ноги 41-42, на верхней челюсти слева 8-й зуб отсутствует. На передней части груди слева у него находилась цветная татуировка в виде скорпиона, Ее набили поверх старой.

На потерпевшем была куртка чёрного цвета, тёмно-синий свитер , черная футболка , темные джинсы и пояс, также синие кроссовки «REEBOK» с белыми вставками.

По данному факту возбудили уголовное дело. Расследование до сих пор продолжается, сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов обращаются к гражданам, обладающим информацией о погибшем, и просят их сообщить об этом в отдел криминалистики СУ СК РФ по региону либо в СО по Северскому району по телефону: 8 (861-66) 2-91-28.

ИСТОЧНИК KP.RU