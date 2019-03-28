На Кубани на 13% увеличился объем производства винодельческой продукции с защищенным географическим указанием

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-28T10:39:45+03:00

Об этом стало известно на совещании по вопросам законодательного обеспечения отрасли в регионе

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Мероприятие организовал вице-губернатор Андрей Коробка. В нем приняли участие депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин и представители винодельческих предприятий Краснодарского края.

На совещании присутствующие обсудили законопроект о введении в законодательство понятия «географическое указание». Он позволяет определять товар как произведенный на конкретной территории страны.

В настоящее время в регионах работают над документом. Его итоговая версия должна учитывать мнение участвующих сторон, сообщил Дмитрий Ламейкин.

По данным правок производителей Кубани, виноделам для получения прав на использование географического указания нужна лицензия на изготовление вина с «защищенным географическим указанием» ЗГУ или «защищенным наименованием места происхождения» ЗНМП.

Данное дополнение защитит товар от подделок, отметил Андрей Коробка,

В настоящее время лицензии на производство вина с ЗГУ и ЗНМП есть у 30 кубанских учреждений. За прошлый год объем производства винодельческой продукции на территории края увеличился на 13% и составил 2 млн 160 тысяч декалитров, сообщает пресс-служба администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU