ФК «Кубань» вернется на родную арену
Планы на сезон опубликуют после утверждения календаря краевой Федерацией футбола
Фото с официального сайта ФК "Кубань"
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Любительский футбольный клуб «Кубань» и ГБУ КК «Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений» достигли договорённости о проведении матчей сезона текущего года на домашнем стадионе. В последний раз клуб выступал на родном поле в Краснодаре в мае прошлого года.
- Даты матчей и билетные и абонементные программы на сезон опубликуют после того, как краевая Федерация футбола утвердит календарь, - об этом говорится на официальном сайте клуба.
Сейчас игроки "Кубани" выступают в высшей лиге чемпионата Кубани. Команда занимает шестую строчку турнирной таблицы. В результате 13 матчей в активе у нее имеется 19 очков.
ИСТОЧНИК KP.RU