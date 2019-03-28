ФК «Кубань» вернется на родную арену

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-28T10:57:35+03:00

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Любительский футбольный клуб «Кубань» и ГБУ КК «Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений» достигли договорённости о проведении матчей сезона текущего года на домашнем стадионе. В последний раз клуб выступал на родном поле в Краснодаре в мае прошлого года.

- Даты матчей и билетные и абонементные программы на сезон опубликуют после того, как краевая Федерация футбола утвердит календарь, - об этом говорится на официальном сайте клуба.

Сейчас игроки "Кубани" выступают в высшей лиге чемпионата Кубани. Команда занимает шестую строчку турнирной таблицы. В результате 13 матчей в активе у нее имеется 19 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU