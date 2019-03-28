2019-03-28T11:14:32+03:00
Происшествия

В Горячем Ключе раскрыли кражу сумки с хоккейной формой

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет
Татьяна СМИРНОВА
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В Горячем Ключе раскрыли кражу сумки с хоккейной формойВ Горячем Ключе раскрыли кражу сумки с хоккейной формойФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В дежурную часть полиции обратился администратор одной из гостиниц Горячего Ключа. Женщина сообщила о том, что с балкона первого этажа пропала сумка с хоккейным обмундированием постояльца. Сумма ущерба составила почти 200 тысяч рублей.

- На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они изучили видео с камер наблюдения, расположенных на территории гостиницы, и опросили возможных очевидцев кражи. В результате они задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВР России по Краснодарскому краю.

В отделе полиции мужчина признался в совершении преступления.

Хоккейную форму и сумку правоохранители изъяли и вернули законному владельцу.

По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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