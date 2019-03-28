В Краснодаре на бассейн-долгострой в ЮМР выделят 207 млн рублей
По инициативе главы Краснодара Евгения Первышова прошло заседание городской думы. На нем власти обсудили вопрос строительства бассейна в Юбилейном микрорайоне. Депутаты поддержали изменения в бюджет для завершения строительства спортобъекта.
Первышов отметил, что возводить бассейн начали шесть лет назад, однако работы забросили.
- Уже выросли те дети, которые должны были начать в нем заниматься. Я пообещал губернатору и жителям, что разберусь с этим заброшенным здание, — сообщил мэр.
Также он отметил, что для окончания возведения нужно организовать комплекс работ. В 2017 году администрация города расторгла договор с подрядчиком. Было проведено обследование объекта, разработана необходимая документация, проект прошел экспертизу, получив положительное заключение.
Первышов также отметил, что завершить строительство планируют в текущем году, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU