В Краснодаре на бассейн-долгострой в ЮМР выделят 207 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-28T11:34:57+03:00

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По инициативе главы Краснодара Евгения Первышова прошло заседание городской думы. На нем власти обсудили вопрос строительства бассейна в Юбилейном микрорайоне. Депутаты поддержали изменения в бюджет для завершения строительства спортобъекта.

Первышов отметил, что возводить бассейн начали шесть лет назад, однако работы забросили.

- Уже выросли те дети, которые должны были начать в нем заниматься. Я пообещал губернатору и жителям, что разберусь с этим заброшенным здание, — сообщил мэр.

Также он отметил, что для окончания возведения нужно организовать комплекс работ. В 2017 году администрация города расторгла договор с подрядчиком. Было проведено обследование объекта, разработана необходимая документация, проект прошел экспертизу, получив положительное заключение.

Первышов также отметил, что завершить строительство планируют в текущем году, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU