2019-03-28T11:34:43+03:00
Общество

В "Сочи Парке" соберутся более двухсот юных журналистов

Участники ежегодного Всероссийского медиафестиваля «ТелешкоFEST», который проходит в Сочи с 27 по 31 марта, снимут сюжеты в первом тематическом парке страны
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба "Сочи Парк"Фото: пресс-служба "Сочи Парк"
Изменить размер текста:

Уже третий год подряд юные блогеры, теле- и радиоведущие из Уфы, Казани, Иркутска, Курска, Ульяновска, Новосибирска и других городов приезжают в Сочи, чтобы сделать авторские сюжеты, записать видеоблоги и рассказать об увиденном на своих медиапорталах, телеканалах и радиостанциях, где они являются авторами и ведущими.

Фото: пресс-служба "Сочи Парк"

Фото: пресс-служба "Сочи Парк"

В рамках развлекательной программы участники фестиваля снимут сюжеты и видеоблоги в интересных локациях: на олимпийских объектах, в открытом море на трехпалубном теплоходе, на оленьей ферме и в этнопарке, и, конечно, в первом тематическом парке страны Сочи Парке.

Фото: пресс-служба "Сочи Парк"

Фото: пресс-служба "Сочи Парк"

Всероссийский медиафестиваль «ТелешкоFEST» проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи ограничат количество мест для купания в реках
В Северском районе мужчина сорвал с женщины золотую сережку
«Мир без слез»: банк ВТБ увеличил размер пожертвований в регионах  в два раза
В 2018 году объем инвестиций в экономику Белореченского района составил 4 млрд рублей
В Краснодаре переименуют участок улицы в честь Александра Носаленко
Экс-ректора Тимирязевской академии Галину Золину подозревают в самопремировании более чем на 1,4 млн рублей
МВД Кубани: Стрельбы в Краснодаре не было, проходили учения
В Краснодаре мужчина сбил пенсионерку
Фонду "Талант и успех" передадут 400 метров пляжей в Сочи
В Краснодаре на бассейн-долгострой в ЮМР выделят 207 млн рублей
В Горячем Ключе раскрыли кражу сумки с хоккейной формой
ФК «Кубань» вернется на родную арену
На Кубани на 13% увеличился объем производства винодельческой продукции с защищенным географическим указанием
В лесном массиве Северского района обнаружили тело мужчины
В Сочи владельцы трех самостроев отказались ликвидировать лишние этажи
В троллейбусах Новороссийска пройдет выставка современного искусства
На Кубани определят лучших педагогов
В Краснодаре снесли ограждение зеленой зоны на углу улиц Постовой и им. Седина
В Краснодаре на базе ККБ №1 открылся диализный центр
В Сочи произошла авария с участием бетономешалки и легковушки
В Новокубанском районе на территории кондитерского цеха произошел пожар
Кубанцы, потерявшие жилье от подтоплений, получают правовую поддержку властей
В Краснодаре прошел первый съезд Союза казачьей молодежи
В Сочи обнаружили новый вид рептилий