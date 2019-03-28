В "Сочи Парке" соберутся более двухсот юных журналистов

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-28T11:34:43+03:00

Участники ежегодного Всероссийского медиафестиваля «ТелешкоFEST», который проходит в Сочи с 27 по 31 марта, снимут сюжеты в первом тематическом парке страны

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Уже третий год подряд юные блогеры, теле- и радиоведущие из Уфы, Казани, Иркутска, Курска, Ульяновска, Новосибирска и других городов приезжают в Сочи, чтобы сделать авторские сюжеты, записать видеоблоги и рассказать об увиденном на своих медиапорталах, телеканалах и радиостанциях, где они являются авторами и ведущими.

Фото: пресс-служба "Сочи Парк"

В рамках развлекательной программы участники фестиваля снимут сюжеты и видеоблоги в интересных локациях: на олимпийских объектах, в открытом море на трехпалубном теплоходе, на оленьей ферме и в этнопарке, и, конечно, в первом тематическом парке страны Сочи Парке.

Фото: пресс-служба "Сочи Парк"

Всероссийский медиафестиваль «ТелешкоFEST» проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU