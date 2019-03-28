В "Сочи Парке" соберутся более двухсот юных журналистов
Уже третий год подряд юные блогеры, теле- и радиоведущие из Уфы, Казани, Иркутска, Курска, Ульяновска, Новосибирска и других городов приезжают в Сочи, чтобы сделать авторские сюжеты, записать видеоблоги и рассказать об увиденном на своих медиапорталах, телеканалах и радиостанциях, где они являются авторами и ведущими.
Фото: пресс-служба "Сочи Парк"
В рамках развлекательной программы участники фестиваля снимут сюжеты и видеоблоги в интересных локациях: на олимпийских объектах, в открытом море на трехпалубном теплоходе, на оленьей ферме и в этнопарке, и, конечно, в первом тематическом парке страны Сочи Парке.
Фото: пресс-служба "Сочи Парк"
Всероссийский медиафестиваль «ТелешкоFEST» проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
ИСТОЧНИК KP.RU