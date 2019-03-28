Фонду "Талант и успех" передадут 400 метров пляжей в Сочи
С решением согласились представители кубанского парламента
Фонду "Талант и успех" передадут 400 метров пляжей в СочиФото: Борис КУДРЯВОВ
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За пять лет образовательному фонду «Талант и успех» выделили уже 435 метров пляжной территории в Имеретинской низменности Сочи.
Передача государственного имущества Кубани не изменит назначения передаваемого имущества, а также она не потребует допрасходов из регионального бюджета. Об этом говорится пояснительной записке к принятому постановлению.
Напомним, что образовательный фонд «Талант и успех» учредили в декабре 2014 года. Он организует работы Всероссийского образовательного центра одаренных детей «Сириус» в Сочи. Его председателем правления и учредителем является виолончелист Сергей Ролдугин.
ИСТОЧНИК KP.RU