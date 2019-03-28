В Краснодаре мужчина сбил пенсионерку
27 марта в Краснодаре на пересечении улиц Шоссейной и Ореховой произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Около 16:30 в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов и карета скорой помощи. Согласно предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-32110 сбил 71-летнюю женщину. Пенсионерка пыталась пересечь проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, — об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате аварии женщина получила травмы различной степени тяжести. От них пенсионерка скончалась на месте происшествия.
В настоящее время по факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU