2019-03-28T12:11:21+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина сбил пенсионерку

Она скончалась на месте происшествия
Татьяна СМИРНОВА
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Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краюФото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
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27 марта в Краснодаре на пересечении улиц Шоссейной и Ореховой произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Около 16:30 в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов и карета скорой помощи. Согласно предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-32110 сбил 71-летнюю женщину. Пенсионерка пыталась пересечь проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, — об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии женщина получила травмы различной степени тяжести. От них пенсионерка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время по факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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