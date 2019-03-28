МВД Кубани: Стрельбы в Краснодаре не было, проходили учения

СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-28T12:21:25+03:00

Полицейские прокомментировали досмотры со стоп-контролем на выездах из города

Изменить размер текста: A A

28 марта краснодарцы на улицах городах заметили правоохранителей в бронежилетах и шлемах. В полной экипировке полицейских видели около Немецкой деревни, на Гидрострое, на Красной Площади, а также на светофоре около Калининской, где находится пересечение трасс Тимашевск-Славянск и Калининская-Новотитаровская. Кроме того, на выездах из города проходили досмотры со стоп-контролем.

В Сети появилась информация о стрельбе, которая и стала причиной таких мер безопасности. Якобы злоумышленник открыл огонь по сотрудникам ДПС. Но в МВД эти сведения не подтвердили.

- В рамках деятельности по обеспечению общественной безопасности и правопорядка 28 марта на территории Краснодарского края проводятся плановые учения, - сообщили «КП» - Кубань» в краевом главке.

По легенде сотрудники полиции ловили граждан, условно напавших на правоохранителей и завладевших их оружием.

ИСТОЧНИК KP.RU