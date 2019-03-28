Экс-ректора Тимирязевской академии Галину Золину подозревают в самопремировании более чем на 1,4 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:17 2019-03-28T12:22:07+03:00

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Проверка Счетной палаты выявила нарушения в финансовой деятельности Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, которую возглавляла бывший вице-губернатор Кубани Галина Золина.

По данным аудиторов, находясь в должности исполняющей обязанности ректора вуза, Золина в декабре 2017 года дважды выписывала себе премии на суммы 490 и 300 тысяч рублей за счет субсидии из федерального бюджета. Кроме того, в августе того же года она получила 600 тысяч рублей за счет средств от приносящей доход деятельности академии.

В Счетной палате считают эти выплаты необоснованными, так как Министерство сельского хозяйства, ведающее академией, не издавало указов о премиях, и уже направили обращение в Генеральную прокуратуру.

Галина Золина возглавляла Тимирязевскую академию с 2016 по 2018 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU