В Краснодаре переименуют участок улицы в честь Александра Носаленко

СЕГОДНЯ 12:26 2019-03-28T12:29:56+03:00

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В поселке Лазурном часть улицы Октябрьской на отрезке от Советской до Краснодарской будет носить Александра Носаленко.

— Все организационные вопросы согласованы с жителями, дома которых попадают в зону наименования. Расходы по переоформлению документов учебно-опытное хозяйство «Краснодарское» берет на себя, — сообщил председатель комитета по вопросам местного самоуправления Зорик Садоян.

Переименовать часть улицы предложили представители Калининской окружной организации ветеранов. Идею поддержала городская топонимическая комиссия.

Этот участок улицы выбрали неслучайно. На нем расположены административные объекты учебно-опытного предприятия, на котором работал Носаленко.

Напомним, что Александр Павлович Носаленко является Заслуженным работником сельского хозяйства России. Он на протяжении 52 лет трудился в отрасли, 36 лет руководил хозяйством «Краснодарское» КубГАУ. В 2016 году ему присвоили звание «Почётный гражданин города Краснодара».

ИСТОЧНИК KP.RU