2019-03-28T12:55:35+03:00
Общество

В 2018 году объем инвестиций в экономику Белореченского района составил 4 млрд рублей

Об этом сообщил руководитель территории Александр Шаповалов
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КубаниФото пресс-службы администрации Кубани
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На Кубани прошла открытая сессия совета Белореченского района. На мероприятии подвели итоги социально-экономического развития муниципалитета за прошлый год.

По данным главы района Александра Шаповалова, при поддержке властей Кубани в прошлом году газифицировали хутор Привольный, село Леонтьевское и поселки Родники и Южный. Также в станице Черниговской открыли офис врача общей практики, а в поселке Нижневеденеевском отреставрировали Дом культуры. Помимо этого, в эксплуатацию сдали 63 тысячи квадратных метров жилья, отремонтировали 6 километров дорог, установили 20 детских площадок.

– В прошлом году нам удалось укрепить и инвестиционные показатели, в экономику района вложили около 4 млрд рублей, – сообщил руководитель территории.

В результате мероприятия работу главы и администрации района признали удовлетворительной. Также активистов района и лучших представителей органов местного самоуправления наградили грамотами и благодарностями губернатора, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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