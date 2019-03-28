В 2018 году объем инвестиций в экономику Белореченского района составил 4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:54 2019-03-28T12:55:35+03:00

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На Кубани прошла открытая сессия совета Белореченского района. На мероприятии подвели итоги социально-экономического развития муниципалитета за прошлый год.

По данным главы района Александра Шаповалова, при поддержке властей Кубани в прошлом году газифицировали хутор Привольный, село Леонтьевское и поселки Родники и Южный. Также в станице Черниговской открыли офис врача общей практики, а в поселке Нижневеденеевском отреставрировали Дом культуры. Помимо этого, в эксплуатацию сдали 63 тысячи квадратных метров жилья, отремонтировали 6 километров дорог, установили 20 детских площадок.

– В прошлом году нам удалось укрепить и инвестиционные показатели, в экономику района вложили около 4 млрд рублей, – сообщил руководитель территории.

В результате мероприятия работу главы и администрации района признали удовлетворительной. Также активистов района и лучших представителей органов местного самоуправления наградили грамотами и благодарностями губернатора, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU