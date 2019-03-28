2019-03-28T13:08:38+03:00
Общество

«Мир без слез»: банк ВТБ увеличил размер пожертвований в регионах  в два раза

В этом году проект охватывает детские медицинские учреждения в 22 городах (всего 25 акций)
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба в ЮФО Банк ВТБ (ПАО)Фото: пресс-служба в ЮФО Банк ВТБ (ПАО)
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28 марта в Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского в Москве состоится первая в этом году акция благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз». В этом году проект охватывает детские медицинские учреждения в 22 городах (всего 25 акций). Некоторые принимают участие в программе «Мир без слез» впервые. Сумма пожертвований для региональных больниц увеличена с 1,5 до 3 млн рублей; для московских она составит 3,5 млн.

Фото: пресс-служба в ЮФО Банк ВТБ (ПАО)

Фото: пресс-служба в ЮФО Банк ВТБ (ПАО)

Фото: пресс-служба в ЮФО Банк ВТБ (ПАО)

Фото: пресс-служба в ЮФО Банк ВТБ (ПАО)

«Мы рады в очередной раз объявить старт благотворительной программы банка ВТБ “Мир без слёз”. В 2019 году банк выделил более 75 млн рублей на оказание благотворительной помощи в рамках проекта, что почти в 2 раза превышает бюджет прошлого года. За 15 лет существования программы объем ее финансирования составил около 400 млн рублей. В этом году акция проходит параллельно с мероприятиями в рамках Национального проекта “Здравоохранение”. Мы верим, что совместные усилия бизнеса и государства выведут на новый уровень работу по созданию в России условий равного доступа к качественным медицинским услугам для детей», — отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

Фото: пресс-служба в ЮФО Банк ВТБ (ПАО)

Фото: пресс-служба в ЮФО Банк ВТБ (ПАО)

ИСТОЧНИК KP.RU

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