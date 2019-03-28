В Северском районе мужчина сорвал с женщины золотую сережку

СЕГОДНЯ 13:07 2019-03-28T13:07:04+03:00

А после с ее приусадебного участка украл электрогенератор

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Потерпевшая обратилась в дежурную часть Северского района. Она рассказала, что познакомилась в Интернете с мужчиной. Они сходили на свидание в кафе, а после решили продолжить вечер у нее дома. Злоумышленник, оказавшись в жилище девушки, сорвал с нее золотую сережку стоимостью более 5 тысяч рублей и скрылся.

Через некоторое время женщина вышла на свой приусадебный участок, где обнаружила, что ее электрогенератор стоимостью более 30 тысяч рублей пропал. Общий ущерб составил свыше 35 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и составили ориентировку на розыск предполагаемого преступника. Его задержали в поселке Ильский.

В отделе полиции мужчина пояснил, что похищенные вещи продал в Краснодаре, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

- В отношении 45-летнего приезжего из Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража) и частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU