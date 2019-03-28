2019-03-28T13:20:28+03:00
Общество

В Сочи ограничат количество мест для купания в реках

Будет введен официальный запрет
Александра ПОДУШКО
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В Сочи ограничат количество мест для купания в рекахВ Сочи ограничат количество мест для купания в рекахФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Впервые в Сочи ограничат количество мест для купания в реках, которые не отвечают требованиями безопасности. Власти города введут официальный запрет. Об этом в ходе традиционной планерки мэра рассказал начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат.

- Необходимые меры утверждены постановлением губернатора Кубани. Это проверка дна, установка спасательных стоек, дежурство спасателей. Все это должно быть подтверждено инспекторами ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам). А до тех пор на этих территориях главы районов должны установить таблички, запрещающие купание, - отметил Доморат.

- На совещании также отметили, что санитарный порядок во многих дворах курорта оставляет желать лучшего. Привести в норму планируют и зоны гостеприимства. Уберут кричащую рекламу и вывески на фасадах. За несогласованное размещение баннеров предпринимателей ждут штрафы, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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