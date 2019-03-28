2019-03-28T13:46:34+03:00
Здоровье

Главный врач Краевой клинической больницы №1 дал #ЗДОРОВЫЕСОВЕТЫ

Академик РАН Владимир Порханов принял участие в акции
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба регионального минздраваФото: пресс-служба регионального минздрава
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Медики Кубани в соцсетях рассказывают о симптомах заболеваний и дают практические советы по их предупреждению. К акции #ЗДОРОВЫЕСОВЕТЫ присоединился и профессор, академик РАН, Герой труда России, главный внештатный торакальный хирург минздрава Краснодарского края и главный врач НИИ-ККБ №1 Владимир Алексеевич Порханов.

- В своем обращении особое внимание он уделил курящим, а также поделился секретами профессионального благополучия. Все рекомендации академика можно найти под хэштэгом #ЗДОРОВЫЕСОВЕТЫ в Интернете, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, кубанские врачи объединились в соцсетях под для того, чтобы рассказать людям о том, как сберечь свое здоровье на долгие годы. Это специалисты разных специальностей и медицинских учреждений края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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