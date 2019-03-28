2019-03-28T14:03:49+03:00
Происшествия

В Отрадненском районе пьяный мужчина до смерти избил пожилую мать

Он около 10 раз ударил ее в голову и туловище, а после ушел из дома
Александра ПОДУШКО
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В Отрадненском районе пьяный мужчина до смерти избил пожилую матьВ Отрадненском районе пьяный мужчина до смерти избил пожилую матьФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Родственники проживали вдвоем в селе Воскресенском в одном из домов на улице Красной. 7 и 8 марта мужчина выпивал алкоголь и не выходил из своего жилища. Между ним и его пожилой матерью произошел конфликт. Пьяный сын кинулся на старушку и около 10 раз ударил ее в область головы и туловища, после чего ушел из дома.

Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. 9 марта мужчина вернулся домой. Он нашел тело своей родственницы, о чем сообщил соседям, которые вызвали полицию.

52-летнему мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении телесных повреждений пожилой матери, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Подозреваемый находится под стражей. Назначены судебно-медицинская, судебно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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