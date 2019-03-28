2019-03-28T14:18:41+03:00
Происшествия

В Ейском районе местный житель украл из сумки почтальона около 70 тысяч рублей

Ему грозит до двух лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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В Ейском районе местный житель украл из сумки почтальона около 70 тысяч рублейВ Ейском районе местный житель украл из сумки почтальона около 70 тысяч рублейФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В полицию Ейского района обратилась сотрудница отделения связи станицы Должанской. Из ее рабочей сумки вытащили около 70 тысяч рублей. Деньги были предназначены для выплаты пенсий.

- Выяснилось, что находясь на работе, женщина решила зайти в магазин. Сумку с деньгами она оставила в корзине велосипеда возле здания, а сама отправилась за покупками. Вернувшись через несколько минут, заявительница не обнаружила на месте пакета деньгами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители опросили возможных очевидцев и составили ориентировку на розыск подозреваемого. Ее передали всем дежурным нарядам. Злоумышленника задержали в Ейске. 30-летний местный житель пояснил, что деньги уже потратил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). За решеткой он может провести около двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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