СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-28T14:18:41+03:00

В Ейском районе местный житель украл из сумки почтальона около 70 тысяч рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Ему грозит до двух лет лишения свободы

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В полицию Ейского района обратилась сотрудница отделения связи станицы Должанской. Из ее рабочей сумки вытащили около 70 тысяч рублей. Деньги были предназначены для выплаты пенсий.

- Выяснилось, что находясь на работе, женщина решила зайти в магазин. Сумку с деньгами она оставила в корзине велосипеда возле здания, а сама отправилась за покупками. Вернувшись через несколько минут, заявительница не обнаружила на месте пакета деньгами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители опросили возможных очевидцев и составили ориентировку на розыск подозреваемого. Ее передали всем дежурным нарядам. Злоумышленника задержали в Ейске. 30-летний местный житель пояснил, что деньги уже потратил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). За решеткой он может провести около двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU