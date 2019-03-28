2019-03-28T14:31:48+03:00
Общество

«Ростелеком» и «Живой театр» Новороссийска запустили проект «Театральная среда»

Проект приурочен к Году театра в России и призван привлечь внимание учащихся школ к искусству театра и русской классической литературе
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»
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«Ростелеком» совместно с молодежной театральной студией «Тандем» «Живого театра» (г. Новороссийск) начал реализацию творческого проекта «Театральная среда». Проект приурочен к Году театра в России и призван привлечь внимание учащихся школ к искусству театра и русской классической литературе. В рамках проекта для старшеклассников новороссийской школы № 34 был устроен открытый показ спектакля по произведению А. С. Грибоедова «Горе от ума» с последующим обсуждением. Постановку увидели около 500 учащихся и педагогов.

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

В постановке спектакля «Горе от ума» были задействованы участники театральной студии «Тандем». Это школьники, учащиеся 9-11 классов, которые факультативно изучают актерское мастерство, сценическую речь и движение, основы драматургии, историю искусств. В сентябре 2018 года постановка этого спектакля получила первое место в номинации «Лучший драматический спектакль» на фестивале «Кубанские театральные встречи» среди 80 работ театральных коллективов края.

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

Ближайший показ спектакля «Горе от ума» запланирован для учащихся школы № 66 г. Краснодара, он состоится 9 апреля. Осенью спектакль продемонстрируют еще в нескольких школах края, завершит проект благотворительный показ для людей с ограниченными возможностями в одном из театров Кубани.

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

ИСТОЧНИК KP.RU

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