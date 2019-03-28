На Кубани 43 жилищных сертификата получили чернобыльцы и вынужденные переселенцы

СЕГОДНЯ 14:42 2019-03-28T14:42:10+03:00

Объем соцподдержки составляет от 1,4 до 5,5 миллионов рублей

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На Кубани жители, признанные вынужденными переселенцами, а также граждане, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получили 43 жилищных сертификата.

Документы распределили среди первоочередных семей указанных категорий, которые включены в краевой сводный список участников госпрограммы.

- Владельцы таких сертификатов получают субсидию для покупки квартир или домов на территории региона. Необходимо только в течение трех месяцев передать документ в соответствующий банк, и найти жилье. На реализацию сертификата дается семь месяцев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Общий размер социальных выплат, предназначенных федеральным бюджетом на улучшение жилищных условий этих категорий граждан в этом году составит свыше 127 миллионов рублей. Объем соцподдержки - от 1,4 до 5,5 миллионов рублей, – отметил министр ТЭК и ЖКХ региона Евгений Зименко.

ИСТОЧНИК KP.RU