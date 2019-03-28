В Сочи на круизном лайнере «Князь Владимир» вновь снимут кино
Круизный лайнер «Князь Владимир» вновь станет киносъемочной площадкой. Уже идут переговоры представителей теплохода с двумя российскими телеканалами.
- Один из них летом этого года планирует отснять на судне четыре серии очередного сезона популярным комедийного сериала, а второй - полностью все эпизоды картины во время завершающего рейса и в порту Сочи в октябре, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Также есть возможность, что один из известных российских исполнителей снимет на лайнере несколько сцен для своего музыкального клипа.
- Осенью прошлого года «Князь Владимир» уже принял участие в создании художественного фильма Валерия Тодоровского «Одесса», - сообщили в пресс-службе круизной компании «Черноморские круизы».
Напомним, в троллейбусах Новороссийска пройдет выставка современного искусства. Ее открытие состоится 31 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU