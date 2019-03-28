2019-03-28T16:21:03+03:00
Происшествия

В Сочи женщина пойдет под суд за земельную аферу

Она пообещала предпринимателю без участия в аукционе получить право на аренду земли
Александра ПОДУШКО
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В Сочи женщина пойдет под суд за земельную аферуВ Сочи женщина пойдет под суд за земельную аферуФото: Архив "КП"
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В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины. Она обвиняется в покушении на мошенничество группой лиц в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

В январе 2017 года краснодарский предприниматель обратился в риэлтерскую фирму города-курорта. Он хотел арендовать участок земли, находящийся в муниципальной собственности.

- Сотрудники фирмы посоветовали ему 53-летнего жителя Сочи. Тот сообщил, что он якобы сотрудник администрации и может помочь ему вместе с 33-летней знакомой, без участия в аукционе получить право аренды на земельный участок в Адлерском районе площадью 374 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

За это соучастники попросили 6,5 миллионов рублей. Они якобы собирались передать их должностным лицам администрации. Деньги они хотели оставить себе.

Предприниматель сообщил о незаконном предложении мошенников в полицию. 26 марта после передачи денег сообщников задержали.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в направят в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении 53-летнего соучастника женщины выделено в отдельное производство по состоянию здоровья, которое не позволяет ему принимать участие в следственных действиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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