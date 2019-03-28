На Кубани недостроены 375 жилых домов

СЕГОДНЯ 15:56 2019-03-28T15:56:10+03:00

Такие данные за конец 2018 года предоставил Краснодарстат

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На Кубани насчитывается 375 жилых домов, находящихся в стадии незавершенного строительства. Их площадь составляет 1936,1 тысяч квадратных метров. Это 68,5 процентов от общей площади жилых домов, введенных в 2018 году организациями-застройщиками.

- Наибольшее количество недостроенных зданий находится в Краснодаре - 309 домов общей площадью 1675,0 тысяч квадратных метров. На втором месте Новороссийск - 10 объектов, потом Кавказский и Красноармейский районы, Горячий Ключ - 8 зданий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» Краснодарстат.

Основная доля незавершенного жилья на 1 января приходилась на организации частной формы собственности – это 94,6 процентов.

Напомним, в 2018 году объем инвестиций в экономику Белореченского района составил 4 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель территории Александр Шаповалов.

ИСТОЧНИК KP.RU