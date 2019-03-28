На Кубани недостроены 375 жилых домов
На Кубани насчитывается 375 жилых домов, находящихся в стадии незавершенного строительства. Их площадь составляет 1936,1 тысяч квадратных метров. Это 68,5 процентов от общей площади жилых домов, введенных в 2018 году организациями-застройщиками.
- Наибольшее количество недостроенных зданий находится в Краснодаре - 309 домов общей площадью 1675,0 тысяч квадратных метров. На втором месте Новороссийск - 10 объектов, потом Кавказский и Красноармейский районы, Горячий Ключ - 8 зданий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» Краснодарстат.
Основная доля незавершенного жилья на 1 января приходилась на организации частной формы собственности – это 94,6 процентов.
Напомним, в 2018 году объем инвестиций в экономику Белореченского района составил 4 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель территории Александр Шаповалов.
ИСТОЧНИК KP.RU