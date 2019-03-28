2019-03-28T16:16:42+03:00
Общество

Кондратьев побывал в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Губернатор осмотрел территорию совместно со своим первым заместителем Андреем Алексеенко и мэром краевой столицы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Вениамин Кондратьев сегодня, 28 марта, побывал в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Главу региона сопровождали его первый заместитель Андрей Алексеенко и мэр города Евгений Первышов.

- Губернатор обратил внимание на то, что в микрорайоне отсутствует транспортная логистика, проезды, коммуникации и ливневки. Местные жители пожаловались ему на узкие улицы, нехватку дворов и прогулочных зон, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Пока люди здесь не живут, а выживают. Нужно засучить рукава и делать этот район Краснодара удобным и современным, - прокомментировал Вениамин Кондратьев.

Он поручил властям проработать вопрос о создании на территории общественных зон и скверов.Также в судебном порядке решат проблему с улицами и дорогами, которые находятся в частной собственности.

- В течение двух недель запустят насосное оборудование и введут в работу коллекторы по улицам Петра Метальникова и Московской. Это позволит обеспечить северо-восточную часть города отводом ливневых стоков, - сообщил Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Муниципальный долг городов и районов края составил более 19 миллиардов рублей
В Краснодаре парень пойдет под суд за кражу телефона
На Кубани недостроены 375 жилых домов
В Сочи женщина пойдет под суд за земельную аферу
В Сочи на круизном лайнере «Князь Владимир» вновь снимут кино
На Кубани 43 жилищных сертификата получили чернобыльцы и вынужденные переселенцы
«Ростелеком» и «Живой театр» Новороссийска запустили проект «Театральная среда»
В Ейском районе местный житель украл из сумки почтальона около 70 тысяч рублей
В Отрадненском районе пьяный мужчина до смерти избил пожилую мать
Главный врач Краевой клинической больницы №1 дал #ЗДОРОВЫЕСОВЕТЫ
В Сочи ограничат количество мест для купания в реках
В Северском районе мужчина сорвал с женщины золотую сережку
«Мир без слез»: банк ВТБ увеличил размер пожертвований в регионах  в два раза
В 2018 году объем инвестиций в экономику Белореченского района составил 4 млрд рублей
В Краснодаре переименуют участок улицы в честь Александра Носаленко