Кондратьев побывал в Музыкальном микрорайоне Краснодара

СЕГОДНЯ 16:16 2019-03-28T16:16:42+03:00

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Вениамин Кондратьев сегодня, 28 марта, побывал в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Главу региона сопровождали его первый заместитель Андрей Алексеенко и мэр города Евгений Первышов.

- Губернатор обратил внимание на то, что в микрорайоне отсутствует транспортная логистика, проезды, коммуникации и ливневки. Местные жители пожаловались ему на узкие улицы, нехватку дворов и прогулочных зон, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Пока люди здесь не живут, а выживают. Нужно засучить рукава и делать этот район Краснодара удобным и современным, - прокомментировал Вениамин Кондратьев.

Он поручил властям проработать вопрос о создании на территории общественных зон и скверов.Также в судебном порядке решат проблему с улицами и дорогами, которые находятся в частной собственности.

- В течение двух недель запустят насосное оборудование и введут в работу коллекторы по улицам Петра Метальникова и Московской. Это позволит обеспечить северо-восточную часть города отводом ливневых стоков, - сообщил Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU