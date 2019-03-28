СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-28T16:44:05+03:00

В Краснодаре парень пойдет под суд за кражу телефона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ему грозит до двух лет тюрьмы

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Жительница Республики Адыгея обратилась в отдел полиции Центрального округа Краснодара. Женщина по собственной невнимательности оставила телефон на одной из уличных лавочек, расположенных на Театральной площади. Когда вернулась, мобильника там уже не было.

Сотрудники уголовного розыска проверили возможные места сбыта похищенного телефона. Правоохранителям удалось найти ломбард, куда один из посетителей безуспешно пытался сдать гаджет.

24-летнего подозреваемого задержали по месту жительства.

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Ейском районе местный житель украл из сумки почтальона около 70 тысяч рублей. За решеткой он может провести около двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU