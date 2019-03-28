Муниципальный долг городов и районов края составил более 19 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 17:14 2019-03-28T17:14:43+03:00

По данным на начало 2019 года, он сократился более чем на 1,9 миллиард рублей

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- Муниципальный долг территорий Кубани составляет 19,2 миллиардов рублей. Из общего объема этой суммы банковские кредиты - 17,7, порядка одного миллиарда - бюджетные, муниципальные гарантии - 470,4 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства финансов края.

По словам вице-губернатора Игоря Галася долговая нагрузка на муниципалитеты ниже ограничений, установленных Бюджетным кодексом, в среднем она составляет 31,7 процент. В 2018 году расходы на обслуживание муниципального долга обошлись в 1,5 миллиарда.

- Министерство финансов проработает условия предоставления в текущем году бюджетам поселений, городских округов и муниципальных районов кредитов на замещение обязательств по банковским займам, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, на Кубани недостроены 375 жилых домов. Такие данные за конец 2018 года предоставил Краснодарстат.

ИСТОЧНИК KP.RU