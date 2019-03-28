2019-03-28T17:59:48+03:00
Происшествия

В Краснодаре бывших полицейских осудили за незаконный сбыт наркотиков

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре бывших полицейских осудили за незаконный сбыт наркотиковВ Краснодаре бывших полицейских осудили за незаконный сбыт наркотиковФото: Архив "КП"
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В Краснодаре советский районный суд признал троих бывших полицейских виновными в сбыте наркотиков с целью вымогательства денег.

25-летний и 28-летний оперуполномоченные Карасунского округа совместно с 29-летним участковым незаконно сбыли мужчине, действовавшему под контролем ФСБ России по краю, амфетамин в крупном размере. Они предполагали, что он станет продавать запрещенное вещество, а они будут шантажировать покупателей наркотиков.

- Бывшие полицейские признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропного вещества, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

- Советский районный суд приговорил каждого из подсудимых к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

- Проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудников уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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