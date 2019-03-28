2019-03-28T18:18:53+03:00
Происшествия

В Павловском районе бывшего директора управляющей организации осудили за растрату

Он проведет в колонии общего режима три года
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Павловском районе бывшего директора управляющей организации осудили за растратуВ Павловском районе бывшего директора управляющей организации осудили за растратуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

- Павловский районный суд вынес приговор в отношении 42-летнего бывшего директора управляющей компании. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Было установлено, что мужчина, являясь директором ООО «Развитие», в 2017 году получил из кассы организации подотчет деньги. Глава предприятия присвоил себе свыше 1,3 миллиона рублей. Всю сумму он потратил по своему усмотрению. Мужчина причинил предприятию материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый свою вину признал. Решением суда он проведет в колонии общего режима 3 года. Также был удовлетворен иск о взыскании с него суммы причиненного ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в Сочи женщина пойдет под суд за земельную аферу. Она пообещала предпринимателю без участия в аукционе получить право на аренду участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре начали ремонтировать улицу Кожевенную
В Краснодаре сгорел гараж и автомобиль в нем
В Кущевском районе сожгли сыр с плесенью
В бюджет Краснодара поступили деньги на ремонт дорог
В Краснодаре бывших полицейских осудили за незаконный сбыт наркотиков
Муниципальный долг городов и районов края составил более 19 миллиардов рублей
В Краснодаре парень пойдет под суд за кражу телефона
Кондратьев побывал в Музыкальном микрорайоне Краснодара
На Кубани недостроены 375 жилых домов
В Сочи женщина пойдет под суд за земельную аферу
В Сочи на круизном лайнере «Князь Владимир» вновь снимут кино
На Кубани 43 жилищных сертификата получили чернобыльцы и вынужденные переселенцы
«Ростелеком» и «Живой театр» Новороссийска запустили проект «Театральная среда»
В Ейском районе местный житель украл из сумки почтальона около 70 тысяч рублей
В Отрадненском районе пьяный мужчина до смерти избил пожилую мать
Главный врач Краевой клинической больницы №1 дал #ЗДОРОВЫЕСОВЕТЫ
В Сочи ограничат количество мест для купания в реках
В Северском районе мужчина сорвал с женщины золотую сережку
«Мир без слез»: банк ВТБ увеличил размер пожертвований в регионах  в два раза
В 2018 году объем инвестиций в экономику Белореченского района составил 4 млрд рублей
В Краснодаре переименуют участок улицы в честь Александра Носаленко