В Павловском районе бывшего директора управляющей организации осудили за растрату

СЕГОДНЯ 18:18 2019-03-28T18:18:53+03:00

Он проведет в колонии общего режима три года

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- Павловский районный суд вынес приговор в отношении 42-летнего бывшего директора управляющей компании. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Было установлено, что мужчина, являясь директором ООО «Развитие», в 2017 году получил из кассы организации подотчет деньги. Глава предприятия присвоил себе свыше 1,3 миллиона рублей. Всю сумму он потратил по своему усмотрению. Мужчина причинил предприятию материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый свою вину признал. Решением суда он проведет в колонии общего режима 3 года. Также был удовлетворен иск о взыскании с него суммы причиненного ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в Сочи женщина пойдет под суд за земельную аферу. Она пообещала предпринимателю без участия в аукционе получить право на аренду участка.

ИСТОЧНИК KP.RU