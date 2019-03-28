2019-03-28T18:56:33+03:00
Общество

В бюджет Краснодара поступили деньги на ремонт дорог

Эти средства пойдут на обновление 50 участков общей протяженностью около 65 километров
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре продолжат реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели город получил почти 1,9 миллиард рублей.

- В этом году отремонтируют 50 участков улично-дорожной сети общей протяженностью около 65 километров. Уже утвержден перечень улиц – это Головатого (4,1 километра) от улицы Академика Трубилина до Леваневского, также Российская (3 километра) от Жлобы до Солнечной, улица Сормовская (5,6 километров) от Селезнева до улицы 1 Мая, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется с 2017 года. В Краснодаре в рамках нацпроекта отремонтированы за 2017 год 46 участков протяженностью 74 километра, в 2018 году - 66 дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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