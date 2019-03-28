2019-03-28T20:08:10+03:00
Общество

В Кущевском районе сожгли сыр с плесенью

Его завезли в регион незаконно
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники Россельхознадзора прошлись по рынку в станице Крыловской и нашли там продукты, которые запрещены к ввозу в России. А именно, сыр с плесенью «DORBLU».

- В ходе проведения мониторинга мест реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории прилегающей к рынку в обнаружена продукция, запрещенная для ввоза на территорию Российской Федерации, - говорят в Росельхознадзоре по Краснодраскому краю и Адыгее. - Страной происхождения сыра является Германия.

Кроме того, на упаковке отсутствовала маркировка на русском языке и не было сопроводительных документов.

- В Краснодарскую таможню был направлен запрос, для подтверждения того, что данная продукция является антисанкционной, - говорят в ведомстве. - После получения официального подтверждения сыр изъяли и уничтожили.

Сыр увезли в Кущевский район и там сожгли на полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре начали ремонтировать улицу Кожевенную
В Краснодаре сгорел гараж и автомобиль в нем
В бюджет Краснодара поступили деньги на ремонт дорог
В Павловском районе бывшего директора управляющей организации осудили за растрату
В Краснодаре бывших полицейских осудили за незаконный сбыт наркотиков
Муниципальный долг городов и районов края составил более 19 миллиардов рублей
В Краснодаре парень пойдет под суд за кражу телефона
Кондратьев побывал в Музыкальном микрорайоне Краснодара
На Кубани недостроены 375 жилых домов
В Сочи женщина пойдет под суд за земельную аферу
В Сочи на круизном лайнере «Князь Владимир» вновь снимут кино
На Кубани 43 жилищных сертификата получили чернобыльцы и вынужденные переселенцы
«Ростелеком» и «Живой театр» Новороссийска запустили проект «Театральная среда»
В Ейском районе местный житель украл из сумки почтальона около 70 тысяч рублей
В Отрадненском районе пьяный мужчина до смерти избил пожилую мать
Главный врач Краевой клинической больницы №1 дал #ЗДОРОВЫЕСОВЕТЫ
В Сочи ограничат количество мест для купания в реках
В Северском районе мужчина сорвал с женщины золотую сережку
«Мир без слез»: банк ВТБ увеличил размер пожертвований в регионах  в два раза
В 2018 году объем инвестиций в экономику Белореченского района составил 4 млрд рублей
В Краснодаре переименуют участок улицы в честь Александра Носаленко