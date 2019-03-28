В Кущевском районе сожгли сыр с плесенью

СЕГОДНЯ 20:08 2019-03-28T20:08:10+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора прошлись по рынку в станице Крыловской и нашли там продукты, которые запрещены к ввозу в России. А именно, сыр с плесенью «DORBLU».

- В ходе проведения мониторинга мест реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории прилегающей к рынку в обнаружена продукция, запрещенная для ввоза на территорию Российской Федерации, - говорят в Росельхознадзоре по Краснодраскому краю и Адыгее. - Страной происхождения сыра является Германия.

Кроме того, на упаковке отсутствовала маркировка на русском языке и не было сопроводительных документов.

- В Краснодарскую таможню был направлен запрос, для подтверждения того, что данная продукция является антисанкционной, - говорят в ведомстве. - После получения официального подтверждения сыр изъяли и уничтожили.

Сыр увезли в Кущевский район и там сожгли на полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU