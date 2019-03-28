В Краснодаре сгорел гараж и автомобиль в нем

СЕГОДНЯ 20:16 2019-03-28T20:16:26+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось на улице Дальней в Краснодаре. Здесь в 18:20 загорелся гараж.

- Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, - говорят в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. – В 18:27 пожарные уже были на месте, через семь минут возгорание локализовали, а в 18:43 полностью потушили.

На месте от МЧС работали две единицы техники и 6 человек личного состава.

В пожаре пострадала крыша гаража и автомобиль, который там находился.

Днем ранее в поселке Глубоком Новокубанского района произошел пожар на предприятии. По словам очевидцев, загорелся котел. Во время возгорания в учреждении работали люди. Персонал успел быстро покинуть объект.

ИСТОЧНИК KP.RU