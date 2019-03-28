2019-03-28T20:16:26+03:00
Происшествия

В Краснодаре сгорел гараж и автомобиль в нем

Пожар случился на улице Длинной
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Фото: МЧС России по Краснодарскому краюФото: МЧС России по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

ЧП случилось на улице Дальней в Краснодаре. Здесь в 18:20 загорелся гараж.

- Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, - говорят в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. – В 18:27 пожарные уже были на месте, через семь минут возгорание локализовали, а в 18:43 полностью потушили.

На месте от МЧС работали две единицы техники и 6 человек личного состава.

В пожаре пострадала крыша гаража и автомобиль, который там находился.

Днем ранее в поселке Глубоком Новокубанского района произошел пожар на предприятии. По словам очевидцев, загорелся котел. Во время возгорания в учреждении работали люди. Персонал успел быстро покинуть объект.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре начали ремонтировать улицу Кожевенную
В Кущевском районе сожгли сыр с плесенью
В бюджет Краснодара поступили деньги на ремонт дорог
В Павловском районе бывшего директора управляющей организации осудили за растрату
В Краснодаре бывших полицейских осудили за незаконный сбыт наркотиков
Муниципальный долг городов и районов края составил более 19 миллиардов рублей
В Краснодаре парень пойдет под суд за кражу телефона
Кондратьев побывал в Музыкальном микрорайоне Краснодара
На Кубани недостроены 375 жилых домов
В Сочи женщина пойдет под суд за земельную аферу
В Сочи на круизном лайнере «Князь Владимир» вновь снимут кино
На Кубани 43 жилищных сертификата получили чернобыльцы и вынужденные переселенцы
«Ростелеком» и «Живой театр» Новороссийска запустили проект «Театральная среда»
В Ейском районе местный житель украл из сумки почтальона около 70 тысяч рублей
В Отрадненском районе пьяный мужчина до смерти избил пожилую мать
Главный врач Краевой клинической больницы №1 дал #ЗДОРОВЫЕСОВЕТЫ
В Сочи ограничат количество мест для купания в реках
В Северском районе мужчина сорвал с женщины золотую сережку
«Мир без слез»: банк ВТБ увеличил размер пожертвований в регионах  в два раза
В 2018 году объем инвестиций в экономику Белореченского района составил 4 млрд рублей
В Краснодаре переименуют участок улицы в честь Александра Носаленко