2019-03-28T20:25:53+03:00
Общество

В Краснодаре начали ремонтировать улицу Кожевенную

Все работы будут идти ночью, чтобы не мешать движению
Варвара ДЫМ
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На улице Кожевенной поставили предупреждающие знаки. Фото: пресс-служба администрации КраснодараНа улице Кожевенной поставили предупреждающие знаки. Фото: пресс-служба администрации Краснодара
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Уже к началу лета улицу Кожевенную в Краснодаре отремонтируют и приведут в порядок. Эта проезжая часть уже давно нуждалась в марафете. Тут были ямы, выбоины и колдобины. Работы по ремонту стартовали 28 марта.

- Начали с демонтажа бордюров, - говорят в мэрии Краснодара. - На самой проезжей части они будут идти преимущественно в ночное время.

То, что улицу будут ремонтировать ночью, хорошая новость для водителей, ведь это одна из оживленных проезжих частей. И просто перекрыть ее невозможно. Всего же отремонтируют более 1,2 км — от ул. им. Каляева до Калинина.

- Ул. Кожевенная — одна из загруженных дорог, здесь проходят маршруты троллейбусов и автобусов, она связывает центральную часть города и микрорайон Юбилейный. Ремонт она не видела давно, обычно заделывали лишь ямы, - говорит замглавы Краснодара Артем Доронин.

На Кожевенной постелют новый асфальт и поменяют бордюры с тротуарами. А еще поднимут горловины колодцев инженерных коммуникаций, приведут в порядок съезды и парковочные карманы.

Деньги на ремонт выделены по краевой программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

ИСТОЧНИК KP.RU

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